Используемая военными США иракская база Айн-эль-Асад подверглась обстрелу

ТАСС, 7 июля. Иракская военная база Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу. Об этом в среду сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в сфере безопасности.

По данным канала, по Айн-аль-Асад, расположенной в иракской провинции Анбар, "было выпущено более семи ракет, которые упали как на территории базы, так и по ее периметру". Район Аль-Багдади, откуда был произведен обстрел, полностью оцеплен иракскими силовиками, ведутся поиски исполнителей атаки. Ракетная установка, при помощи которой было совершено нападение, уничтожена.

Отмечается, что в результате обстрела нанесен урон нескольким строениям.

Официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто подтвердил факт нападения. "Авиабаза Айн-аль-Асад была атакована 14 ракетами <...> По предварительным данным, три человека получили легкие ранения. Причиненный ущерб оценивается", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Маротто.

Как утверждает телеканал Al Arabiya, ответственность за атаку взяла на себя некая "Бригада мести за аль-Мухандиса". Заместитель командира иракского шиитского ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") Абу Махди аль-Мухандис погиб вместе с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани 3 января 2020 года в районе аэропорта Багдада в результате атаки американского беспилотника.

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