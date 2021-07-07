Советник посольства Эстонии в Москве покинула здание МИД России без комментариев

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Советник посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо, вызванная в среду в МИД РФ, покинула здание дипведомства, передает корреспондент ТАСС. Дипломат отказалась давать прессе комментарии после встречи.

Она была вызвана на Смоленскую площадь на фоне ситуации с задержанием эстонского консула в Санкт-Петербурге.

Как сообщили во вторник ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сотрудники ФСБ задержали с поличным эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте при получении им от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ЦОС.