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Советник посольства Эстонии в Москве покинула здание МИД России без комментариев

Улла Уйбо была вызвана на Смоленскую площадь на фоне ситуации с задержанием эстонского консула в Санкт-Петербурге
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Советник посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо, вызванная в среду в МИД РФ, покинула здание дипведомства, передает корреспондент ТАСС. Дипломат отказалась давать прессе комментарии после встречи.

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Она была вызвана на Смоленскую площадь на фоне ситуации с задержанием эстонского консула в Санкт-Петербурге.

Как сообщили во вторник ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сотрудники ФСБ задержали с поличным эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте при получении им от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ЦОС.

МИД Эстонии заявил, что считает задержание консула республики провокацией.

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