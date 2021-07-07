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СМИ: в Гаити закрыли главный аэропорт после убийства президента Моиза

Газета Diario Libre сообщает, что несколько регулярных рейсов были отменены или перенаправлены на другие терминалы в третьих странах, хотя на данный момент ни один официальный орган не подтвердил закрытие аэропорта

ГАВАНА, 7 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра, являющийся главной воздушной гаванью Гаити, закрыли после убийства президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщает в среду доминиканская газета Diario Libre.

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По ее данным, несколько регулярных рейсов в аэропорт в столице Гаити были отменены или перенаправлены на другие терминалы в третьих странах, хотя на данный момент ни один официальный орган не подтвердил закрытие аэропорта. Две авиакомпании, выполняющие ежедневные рейсы в столицу Гаити Порт-о-Пренс, отменили свои рейсы, запланированные на среду.

Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена, она доставлена в госпиталь. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". В ближайшие часы Жозеф выступит с обращением к гражданам страны.

Теги
ГаитиМоиз, Жовенель
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