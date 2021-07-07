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США изучают ситуацию на Гаити после убийства президента

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден получит в ближайшее время доклад об убийстве Жовенеля Моиза

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. США собирают информацию об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, чтобы оценить ситуацию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала MSNBC в среду.

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"Это ужасное нападение, - сказала она. - Власти США оценивают обстановку и собирают информацию со своей стороны".

Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден получит в ближайшее время доклад об убийстве президента Гаити.

Как сообщил и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф, "группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански", напала на частную резиденцию главы государства в ночь со вторника на среду, смертельно ранив президента.

Теги
ГаитиСШАБайден, ДжоПсаки, ДженМоиз, Жовенель
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