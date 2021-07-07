И.о. премьер-министра Гаити: убийцы президента заплатят за преступление по закону

ГАВАНА, 7 июля. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф призвал все силы общества объединиться для защиты демократии и отметил, что убийцы президента Жовенеля Моиза будут наказаны в соответствии с законом.

"Призываем все силы нации объединиться в битве за стабильность в государстве, от которой выиграет демократия и республика, в которой будет царить мир, - заявил Жозеф в эфире государственного телевидения республики. - Те, кто причиняет стране и нации зло, будет наказан. <...> Убийцы президента Жовенеля Моиза заплатят за свое преступление по закону".

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь, где позже умерла. И. о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити". В ближайшие часы Жозеф выступит с обращением к гражданам страны.