{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: ВС Афганистана отбили у талибов 14 районов

В ходе боев правительственными войсками были уничтожены более 2 тыс. боевиков

ТЕГЕРАН, 7 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Афганистана отбили у боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) по меньшей мере 14 районов. В ходе боев правительственными войсками были уничтожены более 2 тыс. боевиков, 1,4 тыс. ранены, сообщил в среду телеканал Ariana News со ссылкой на пресс-секретаря ВС Афганистана генерала Аджмала Омара Шинвари.

На эту тему
Где остановятся талибы? Исламисты заняли восьмую часть Афганистана без боя
Где остановятся талибы? Исламисты заняли восьмую часть Афганистана без боя

Представитель вооруженных сил сообщил, что за последнюю неделю афганская армия провела 278 боевых операций в семи провинциях страны, в том числе в Бадахшане и Бадгисе. Боевики "Талибана" за тот же период совершили более 30 терактов, от их рук погибли 43 мирных жителя, 170 пострадали.

Столкновения между правительственными силами и талибами усилились после заявления президента США Джо Байдена, который 14 апреля объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. В то же время афганские официальные лица неоднократно сообщали о том, что "Талибан" наращивает темпы наступления.

Теги
Афганистан
Генпрокуратура Белоруссии поддержала гособвинение по уголовному делу Белгазпромбанка
Верховный суд накануне приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима
Читать полностью