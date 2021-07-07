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Трамп заявил, что подает иск в отношении Google, Facebook и Twitter

Бывший президент США также подал в суд на генеральных директоров технологических гигантов Сундара Пичаи, Марка Цукерберга и Джека Дорси
Дональд Трамп Brandon Bell/Pool via AP
Описание
Дональд Трамп
© Brandon Bell/Pool via AP

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп подает иск в суд в отношении технологических гигантов, в том числе глав и основателей компаний Facebook, Twitter, Google. Об этом он заявил в среду в ходе своего выступления в городе Бедминстер (штат Нью-Джерси).

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"Сегодня вместе с [организацией] America First Policy Institute я подаю <...> крупный коллективный иск против технологических гигантов, включая Facebook, Google и Twitter, а также их генеральных директоров Марка Цукерберга, Сундара Пичаи и Джека Дорси, - отметил он. - Мы просим окружной суд США по Южному округу Флориды немедленно остановить деятельность социальных сетей, незаконную постыдную цензуру американского народа, а они занимаются именно этим, мы требуем положить конец теневому блокированию аккаунтов, умалчиванию и черным спискам".

Кроме того, бывший президент США заявил о необходимости "наложить штрафные санкции на этих гигантов социальных сетей". "Мы не надеемся на мировое соглашение, не знаем, что произойдет, но мы на него не рассчитываем", - указал Трамп. Наряду с этим он выразил надежду, что данный судебный процесс станет важным переломным моментом для всей страны.

В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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