МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата

ТАЛЛИН, 7 июля. /ТАСС/. МИД Эстонии вышлет российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон-грата консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Об этом руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик сообщил в среду.

"В практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ", - сказал он порталу ERR. Он пояснил, что страну покинет российский дипломат, однако отказался сообщить другие детали высылки.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Март Лятте должен покинуть Россию в течение 48 часов.

Как сообщили во вторник ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сотрудники ФСБ задержали с поличным Лятте при получении им от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ЦОС.

МИД Эстонии заявил, что считает задержание консула республики провокацией.