Таджикистан призвал членов ОДКБ помочь с охраной границы с Афганистаном

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Постоянный и полномочный представитель Таджикистана при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Хасан Султонов призвал членов объединения оказать помощь в охране границы с Афганистаном в рамках соответствующего действующего соглашения.

"Таджикистан, как страна с самой протяженной границей с Афганистаном, принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны. Но, учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным", - говорится в выступлении представителя на заседании Постоянного совета ОДКБ по ситуации на таджикско-афганской границе, текст которого опубликован на сайте организации.

По его словам, "эти обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".

"В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности (СКБ) от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы". Поэтому хотели бы призвать государства - члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа", - сказал Султонов.