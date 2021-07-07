Во Франции успешно испытали противовоздушное лазерное оружие

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Лазерная система ПВО, созданная по заказу Министерства вооруженных сил Франции, успешно поразила беспилотный аппарат в ходе испытаний. Об этом сообщила в среду глава оборонного ведомства Флоранс Парли.

"Демонстрация прошла успешно! Только что Главное управление вооружений (DGA) уничтожило дрон при помощи лазерного оружия. Это большой успех на пути воплощения стратегии борьбы с беспилотными аппаратами, особенно в свете приближающихся Олимпийских игр 2024 года в Париже", - написала она в Twitter.

Испытания проходили на полигоне близ коммуны Бискарросс (департамент Ланды), куда привезли устройство HELMA-P. Оно представляет собой компактную установку с радаром, способным обнаружить беспилотник на расстоянии до 3 км, а также системой наведения и мощным лазером (2 кВт). В общей сложности, как отмечает газета Le Figaro, для поражения цели потребовалось меньше 10 секунд. Система может просто сжечь дрон, или же "ослепить" его.

В министерстве отметили, что, хотя сейчас успешно применяется технология, позволяющая глушить сигнал от пульта управления, "в ближайшие годы, вероятно, степень автономности увеличится", и беспилотники просто не у кого будет перехватывать. Подобная технология необходима и в контексте растущего применения дронов в горячих точках по всему миру, отмечают в оборонном ведомстве.

После успешных испытаний устройство продолжат дорабатывать и готовить к сертификации для постановки на вооружение к 2024 году.