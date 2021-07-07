В ООН намерены проследить за тем, как на Украине выполняется закон о коренных народах

ЖЕНЕВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в настоящее время анализирует принятый Верховной радой Украины 1 июля закон о коренных народах и намерено внимательно следить за тем, как его положения реализуются на практике. Об этом заявила в среду ТАСС официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.

Отвечая на вопрос о том, считает ли Управление верховного комиссара ООН этот закон соответствующим международным стандартам защиты прав человека, она сказала: "Мы анализируем этот новый закон и будем пристально следить за тем, как его положения осуществляются на практике".

Она подчеркнула, что в УВКПЧ "отмечают важность того, чтобы будучи первым законодательным документом, вводящим определение "коренных народов" в украинское законодательство, он соответствовал международным стандартам в области прав человека и служил укреплению прав коренных народов Украины".

Закон о коренных народах

На внеочередном заседании 1 июля Рада приняла закон о коренных народах Украины. Согласно его тексту, коренной народ Украины - это автохтонная (коренная по происхождению) этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. По этому определению коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. Такая формулировка свидетельствует о том, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что документ о коренных народах не соответствует нормам международного гуманитарного права. Глава государства отметил, что называть русских некоренным народом Украины "не просто некорректно, а смешно и глупо", что такая позиция абсолютно не соответствует истории и что идея Киева объявить русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. Последствия принятия законопроекта, по его мнению, можно будет сравнить с оружием массового поражения.