СМИ: Доминикана проверяет сведения о бегстве убийц президента Гаити на свою территорию

ГАВАНА, 7 июля. /ТАСС/. Руководство Доминиканской Республики проводит проверку информации о возможном бегстве убийц президента Гаити Жовенеля Моиза на свою территорию, сообщает в среду газета Diario Libre.

По ее данным, группа может состоять из четырех граждан Колумбии и трех граждан Венесуэлы. Отмечается, что они могут быть связаны с одним из сотрудников службы безопасности президента, который мог участвовать в заговоре и ослабить меры безопасности в его резиденции.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. В стране объявлено военное положение на 15 дней.