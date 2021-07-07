Посол Гаити в Доминикане заявил, что дети убитого президента находятся в безопасности

ГАВАНА, 7 июля. /ТАСС/. Дети убитого президента Гаити Жовенеля Моиза находятся под охраной, им ничего не угрожает. Об этом заявил в среду посол страны в Доминиканской Республике Смит Огюстен, сообщила на своем сайте газета Listin Diario.

"Его дети находятся в безопасных местах, их охраняют", - сказал глава дипломатического представительства Гаити. Он не подтвердил и не опроверг сведения о том, что жена Моиза, получившая тяжелые ранения, может быть доставлена за границу для прохождения лечения.

Моиз получил смертельное ранение при нападении неизвестных на его резиденцию в ночь на среду. Во время атаки его жена Мартин Моиз также была ранена, ее доставили в больницу.

И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф призвал ООН как можно скорее провести заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации в стране, и попросил международное сообщество начать расследование убийства Моиза.

Ранее Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил. Совет министров ввел военное положение в республике.