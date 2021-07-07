Партия Зеленского заявила, что намерена перенимать опыт Китая в управлении государством

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Правящая на Украине партия "Слуга народа" считает КНР важным стратегическим партнером и намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая (КПК) в управлении экономикой и построении государства. Об этом в интервью китайским СМИ заявил руководитель фракции "Слуги народа" в Верховной раде и глава политсовета партии Давид Арахамия.

Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", Арахамия сказал, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Политик высоко оценил тот факт, что КПК, несмотря на огромную территорию страны, представлена в каждом ее населенном пункте. "Этот опыт непременно нужно перенимать", - считает парламентарий.

По данным агентства, год назад Арахамия прочел на русском языке книгу "Си Цзиньпин о государственном управлении", которая произвела на него впечатление. Законодатель решил содействовать изданию этой книги на украинском языке, чтобы "украинцы смогли узнать, как Китай преодолел трудности и добился стремительного роста экономики".

По его мнению, "китайское чудо" стало возможным благодаря долгосрочной стабильности проводимой КПК политики. Арахамия отметил, что Украина надеется перенять положительный опыт Китая в области экономического развития. Он воспринял сведения о том, что в КНР за несколько дней возвели больницу и за несколько месяцев построили мост, как нечто из области фантастики, поскольку на Украине за такие сроки можно в лучшем случае принять решение о реализации проекта и подготовить техническую документацию.

Глава политсовета "Слуги народа" отметил, что Китай представляет интерес для многих украинских туристов, а Киев ведет переговоры о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. Арахамия выразил надежду, что после улучшения ситуации с пандемией COVID-19 Украина и Китай возобновят обмен визитами делегаций для укрепления взаимного доверия и ускорения развития сотрудничества.