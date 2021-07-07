В НАТО заявили, что для членства в альянсе Киеву недостаточно выполнить ряд критериев

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Принятие определенной страны в НАТО или предоставления Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе является политическим решением и здесь недостаточно технического достижения определенных критериев. Об этом заявил в среду специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай, комментируя идею о том, чтобы Украина получила определенный список критериев для членства в НАТО.

"Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членства - потому что это политические решение, это не сугубо технические критерии. Я не говорю, что нету связи между реформами и политическим решением - конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно ", - цитирует Аппатурая украинское издание "Европейская правда".

Он пояснил, что страна, безусловно, должна быть готова к членству, но к расширению должен быть готов и НАТО, и это решение должны принимать страны-члены, "но без участия третьих сторон, в данном случае России".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в Вильнюсе, что Украина хочет получить перечень критериев для членства в НАТО.