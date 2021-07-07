Посол Гаити в США отверг причастность Вашингтона к убийству президента Жовенеля Моиза

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Посол Гаити в Вашингтоне Эдмон Бокши не считает, что к убийству президента этой страны Жовенеля Моиза причастны представители Управления по борьбе с наркотиками США. Заявление главы дипмиссии Гаити в США приводит в среду телекомпания CNN.

"Я считаю, что они лишь выдавали себя за агентов Управления по борьбе с наркотиками", - отметил посол Гаити, подчеркнув, что речь, вероятнее всего, идет об иностранных наемниках. "Мы не знаем, откуда они прибыли", - пояснил дипломат.

Ранее газета Miami Herald сообщала, что убившие президента Гаити люди заявили, что являются представителями Управления по борьбе с наркотиками США, однако в соответствующем американском ведомстве указали, что это не соответствует действительности. Как отмечало издание, на видео нападения, имеющемся в распоряжении журналистов, слышно, что один из боевиков говорит на английском языке. Он заявил, что "Управление по борьбе с наркотиками проводит операцию", и потребовал от всех оставаться на своих местах.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты категорически отрицают какую-либо причастность к убийству президента Гаити. "Эти сообщения абсолютно ложны, США осуждают это отвратительное деяние", - заявил он.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Позже в среду и.о. премьер-министра страны Клод Жозеф объявил, что правительство приняло решение ввести военное положение на территории республики.