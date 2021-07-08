В ЛНР заявили, что мирная жительница ранена в результате обстрела со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Мирная жительница поселка городского типа Донецкий получила тяжелые ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"ВСУ с позиций в районе населенного пункта Новотошковское открыли минометный огонь из 120-мм минометов по прифронтовому населенному пункту Донецкий, выпустив 10 мин. В результате данной провокации тяжелые ранения получила мирная жительница 1960 года рождения", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Филипоненко уточнил, что в настоящее время пострадавшая находится в больнице, "где за ее жизнь борются медицинские работники".

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.