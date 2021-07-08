В Минфине США заявили, что Штаты готовы помочь Украине в привлечении инвестиций

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на встрече с министром финансов Украины Сергеем Марченко заявил о поддержке курса реформ и готовности помочь с привлечением инвестиций. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы американского ведомства.

"Адевале Адейемо встретился с министром финансов Украины. Адейемо подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, - отмечается в тексте. - Стороны обсудили прогресс Украины по повестке структурных реформ и в сотрудничестве с международными финансовыми институтами".

Представитель американского ведомства заявил, что США останутся важным партнером Украины для того, чтобы "сделать экономику страны конкурентоспособной и устойчивой, а также помочь в привлечении инвестиций".

Международный валютный фонд (МВФ) 9 июня 2020 года утвердил новую кредитную программу stand-by на 18 месяцев для Украины на сумму порядка $5 млрд. Пока страна получила $2,1 млрд первого транша. В начале апреля советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Киев планирует достичь договоренности с МВФ о предоставлении новых траншей до конца июля.