{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минфине США заявили, что Штаты готовы помочь Украине в привлечении инвестиций

Первый заместитель главы ведомства Адевале Адейемо на встрече с министром финансов Украины Сергеем Марченко заявил о поддержке курса реформ

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на встрече с министром финансов Украины Сергеем Марченко заявил о поддержке курса реформ и готовности помочь с привлечением инвестиций. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы американского ведомства.

"Адевале Адейемо встретился с министром финансов Украины. Адейемо подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, - отмечается в тексте. - Стороны обсудили прогресс Украины по повестке структурных реформ и в сотрудничестве с международными финансовыми институтами".

Представитель американского ведомства заявил, что США останутся важным партнером Украины для того, чтобы "сделать экономику страны конкурентоспособной и устойчивой, а также помочь в привлечении инвестиций".

Международный валютный фонд (МВФ) 9 июня 2020 года утвердил новую кредитную программу stand-by на 18 месяцев для Украины на сумму порядка $5 млрд. Пока страна получила $2,1 млрд первого транша. В начале апреля советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Киев планирует достичь договоренности с МВФ о предоставлении новых траншей до конца июля.

Теги
УкраинаСША
СМИ: основатель Blackwater Эрик Принс в 2020 году намеревался создать ЧВК на Украине
Читать полностью