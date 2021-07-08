И. о. премьера Гаити Жозеф пообещал не переносить проведение всеобщих выборов

ГАВАНА, 8 июля. /ТАСС/. И. о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном пообещал провести всеобщие выборы, запланированные на 26 сентября, в соответствии с утвержденным ЦИК графиком. Соответствующее заявление размещено в среду в Twitter его канцелярии.

"Глава правительства обещает установить диалог с лидерами оппозиции и другими участниками политической жизни страны, чтобы разрядить социально-политическую обстановку и способствовать проведению инклюзивных и заслуживающих доверия выборов в соответствии с графиком, утвержденным временным избирательным советом", - говорится в сообщении. Состоится ли референдум по вопросу принятия новой конституции страны, который был запланирован на ту же дату, не сообщается.

Всеобщие выборы на Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента при необходимости его проведения - на 21 ноября.

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на среду. Первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И. о. премьер-министра Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.