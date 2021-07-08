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Расследование убийства президента Гаити
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Блинкен заявил и. о. премьера Гаити, что США поддержат демократическое правление страны

Госсекретарь подтвердил приверженность США работе с правительством республики

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Гаити Клодом Жозефом подтвердил поддержку демократического правления и безопасности в этой стране. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Госдепартамента.

Беседа состоялась в связи с тем, что президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на среду.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил продолжающуюся приверженность США работе с правительством Гаити в поддержке жителей страны, демократического правления, мира и безопасности", - говорится в тексте.

Теги
ГаитиСШАМоиз, ЖовенельБлинкен, ЭнтониРасследование убийства президента Гаити
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