Япония с 12 июля введет режим ЧС в связи с коронавирусом в Токио

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Правительство Японии вводит в Токио с 12 июля по 22 августа режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавирусной инфекции. Об этом в четверг на заседании экспертной комиссии сообщил журналистам министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, который координирует деятельность центрального штаба по борьбе с распространением инфекции.

"В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заражений, помимо этого распространяется штамм "дельта". Между тем наступает летний сезон, когда возрастает активность населения. Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа", - сказал он. Таким образом режим ЧС будет действовать в Токио во время проведения летних Олимпийских игр, которые пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа.

Нисимура также объявил, что на аналогичный период кабмин продлевает режим ЧС в южной префектуре Окинава. Кроме того, до 22 августа продлевается действие усиленных мер против распространения инфекции в восточных префектурах Тиба, Сайтама и Канагава, а также в западной Осаке.

В Токио до 20 июня действовал режим ЧС, затем в столице до 11 июля был введен режим усиленных мер против распространения инфекции. Такие меры чуть мягче, чем режим ЧС, однако и в том, и в другом случае предполагается ограничивать время работы ресторанов, баров и развлекательных заведений, а также продажу алкоголя.

Согласно данным японского Минздрава, 7 июля в Токио было выявлено 920 случаев заражения, что на 206 больше, чем за неделю до этого. Последний раз более 900 случаев инфицирования за сутки было зафиксировано в столице 13 мая.

Ранее организаторы летних Олимпийских игр в Токио заявляли, что в случае введения режима ЧС на соревнования могут не допустить местных зрителей. Ожидается, что в ближайшее время они обсудят этот вопрос на совместном заседании.