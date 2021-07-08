В Токио число участников мероприятий на время ЧС ограничено 5 тыс.

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Правительство Японии на время действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС), который вводится из-за коронавируса в Токио с 12 июля по 22 августа, ограничит 5 тыс. человек допуск зрителей на массовые мероприятия. Об этом в четверг на заседании экспертной комиссии сообщил журналистам министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

"Мы вводим лимит в 5 тыс. человек при максимальных 50% заполняемости объектов, где будут проводиться массовые мероприятия. Они должны завершаться до 21:00 (15:00 мск)", - подчеркнул министр, который координирует деятельность центрального штаба по борьбе с распространением инфекции. "Правительство на этот период призовет владельцев заведений общепита отказаться от продажи алкоголя и попросит их прекращать работу до 20:00 (14:00 мск)", - добавил он. Аналогичные ограничения будут действовать в южной префектуре Окинава, где режим ЧС продлен до 22 августа.

Ожидается, что принятые японским кабмином меры будут учтены организаторами летних Олимпийских игр в Токио, которые в ближайшее время проведут заседание. Ранее организаторы заявляли, что в случае введения режима ЧС местных болельщиков могут не допустить на спортивные объекты.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тысяч человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.