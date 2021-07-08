Крупнейшая партия Малайзии потребовала отставки премьера из-за ситуации вокруг пандемии

СИНГАПУР, 8 июля. /ТАСС/. Крупнейшая политическая партия Малайзии Объединенная малайская национальная организация (ОМНО) отказалась от поддержки действующего премьер-министра Мухиддина Яссина и потребовала его незамедлительной отставки. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении лидера ОМНО Ахмада Захида Хамиди.

По его словам, "Мухиддин не выполнил условия, при которых партия поддержала его кандидатуру в марте прошлого года". "Речь идет о шагах по восстановлению экономики и эффективной борьбе с пандемией", - указал политик. "Мы требуем назначения временно исполняющего обязанности главы правительства до проведения досрочных всеобщих выборов", - подчеркнул Ахмад Захид.

"Кабмин не оправдывает доверия людей", - указал лидер ОМНО, приводя в пример объявленный в июне локдаун, за время которого число инфицированных коронавирусом продолжает расти. "Премьер также злоупотребляет объявленной в январе чрезвычайной ситуаций, используя это как политическую уловку", - добавил он.

Местные политологи отмечают, что ОМНО опубликовала заявление сразу же после того, как было объявлено о назначении двух представителей руководства партии на ключевые посты в правительстве. Так, министр обороны Исмаил Сабри Якоб стал вице-премьером, а глава МИД Хишамуддин Хуссейн - старшим министром иностранных дел.

В начале прошлого года в стране возник политический кризис после того, как действующий на тот момент глава правительства Махатхир Мохамад ушел в отставку, покинув также пост лидера правящего "Альянса надежды". Он занял кресло премьера после победы на всеобщих парламентских выборах в мае 2018 года. Вместе с тем, вопреки сложившейся практике, верховный правитель самостоятельно назначил нового премьера - Мухиддина Яссина. При этом Махатхир до недавнего времени настаивал, что именно он сохраняет парламентское большинство. В сентябре новый лидер "Альянса надежды" Анвар Ибрагим потребовал проведения досрочных выборов, поскольку, по его мнению, именно его кандидатура пользуется наибольшей поддержкой в парламенте.