СМИ: Ким Чен Ын почтил память основателя КНДР Ким Ир Сена в 27-ю годовщину его смерти

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в 27-ю годовщину смерти основателя государства Ким Ир Сена посетил Кымсусанский дворец Солнца в Пхеньяне, где почтил память своего деда. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что на опубликованном по этому случаю фото в одном ряду с Ким Чен Ыном и представителями руководства страны не стоял заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоль, который находился в третьем ряду посетителей дворца. По мнению Киодо, отдаление Чхоля означает его фактическое исключение из группы высших должностных лиц Северной Кореи.

Расположенный на северо-восточной окраине Пхеньяна дворец был построен в 1977 году и первоначально использовался как резиденция Ким Ир Сена, где он проводил совещания, принимал иностранные делегации, там также находились его жилые апартаменты. После смерти первого президента КНДР 8 июля 1994 года здание было превращено в усыпальницу. Тело покойного вождя в прижизненном облике поместили в стеклянный саркофаг, который установили в зале, где нет ни одного окна, свет приглушен до полумрака и звучит траурная музыка.

30 июня Киодо проинформировало со ссылкой на ЦТАК, что Ким Чен Ын 29 июня в ходе заседания членов ТПК заявил о произошедшем в стране серьезном инциденте в области предотвращения распространения нового коронавируса, который может привести к возникновению большого кризиса в сфере обеспечения безопасности республики и ее населения. Лидер КНДР подчеркнул, что инцидент вызван некомпетентностью и безответственностью ряда высокопоставленных чиновников, которые в результате были отправлены в отставку. Подробности произошедшего и имена отстраненных от должности северокорейских чиновников не сообщались.

Власти КНДР утверждают, что в стране с самого начала пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом благодаря своевременному закрытию границ и введению жестких санитарных мер.