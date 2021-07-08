Назначенный президентом Моизом премьер Гаити претендует на управление страной до выборов

ГАВАНА, 8 июля. /ТАСС/. Назначенный на пост премьер-министра Гаити за два дня до убийства президента Жовенеля Моиза, но не успевший вступить в должность Ариэль Анри в целом положительно оценивает действия и. о. премьер-министра Клода Жозефа и Совмина по стабилизации обстановки, но считает, что именно он должен взять на себя управление страной до новых выборов 26 сентября. Об этом политик рассказал в среду газете Le Nouvelliste.

"Господин Клод Жозеф хорошо поработал сегодня, и я ценю это. <...> Но именно я был назначен премьер-министром, а Клод [Жозеф] временно исполнял обязанности премьер-министра, - отметил политик. - Я думаю, нам нужно поговорить друг с другом. Клод должен был остаться в моем правительстве".

Анри добавил, что не считает нынешнее правительство полноценным. "Это правительство, которое ранее ушло в отставку, насколько мне известно, оно не является полноценным. Если бы не было необходимости в другом совмине, я думаю, президент Жовенель Моизе не призвал бы меня проводить консультации [по его формированию]. Мы не должны думать, что ситуация сейчас внезапно стала мирной", - сказал он изданию.

Ранее Анри подверг критике решение властей республики о введении двухнедельного военного положения. По его мнению, и. о. премьер-министра Клод Жозеф и Совет министров Гаити руководствовались эмоциями и страхом при утверждении меры.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И. о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.