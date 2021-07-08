Транспортно-десантный корабль ВМС США направился в Черное море

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma начал движение в сторону Черного моря для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО. Об этом говорится в размещенном в четверг в Twitter сообщении Шестого флота американских ВМС.

"Транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma начал в северном направлении переход в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - отмечается в записи. Других подробностей не приводится.

В Черном море с 28 июня по 10 июля проходят военные маневры Sea Breeze 2021. Их основные участники - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия. К учениям привлечены в общей сложности около 4 тысяч военнослужащих, в них задействовано 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронетехники и автомобилей.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне призвало США и их союзников не отрабатывать военные действия в Черном море. Диппредставительство предупредило, что данные маневры "повышают риски непреднамеренных инцидентов" и "поощряют милитаристские настроения в Киеве".