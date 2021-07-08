Додон заявил, что ситуация в Молдавии требует быстрых решений и нового правительства

"Ситуация в стране очень сложная и требует быстрых и оперативных решений, для чего необходимо уже к августу сформировать правительство, дать сигнал к сотрудничеству внешним партнерам", - заявил Додон. По его словам, необходимость оперативных действий обусловлена, в частности, активным распространением нового коронавируса. "Как показал опыт других стран, нас ждет новая волна пандемии, еще более жестокая, чем прежние. Нужно наращивать темпы вакцинации, обеспечить всем необходимым медиков", - считает лидер социалистов. Он отметил, что повышенным спросом в республике пользуется российский препарат "Спутник V", который поступил в качестве гуманитарной помощи. "В настоящее ведутся переговоры с российским правительством по закупке до миллиона доз "Спутника V". Также надо закупить другую популярную у нас вакцину - Pfizer, чтобы люди не стояли в очередях и могли выбрать себе препарат по желанию", - отметил Додон.

КИШИНЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Сложная внутриполитическая ситуация в Молдавии требует принятия оперативных решений и быстрого формирования нового правительства после предстоящих 11 июля досрочных парламентских выборов. Об этом в интервью ТАСС заявил лидер Партии социалистов, экс-президент республики Игорь Додон. По всем социологическим опросам, гарантированные шансы преодолеть избирательный барьер есть только у двух претендентов - блока социалистов и коммунистов, а также у проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС), поддерживающей действующего президента Майю Санду.

Не менее серьезное положение сложилось и в экономике Молдавии. "Серьезная ситуация в экономике - необходимо решить вопрос экспорта нашей продукции, в том числе в Россию, с которой не продлено соглашение о беспошлинном ввозе товаров. Необходимо остановить рост цен, спровоцированный политической нестабильностью и отсутствием полноценного правительства", - подчеркнул Додон.

Он считает важным выделить дополнительные средства для поддержки аграриев, которые пострадали от засухи и града, "защитить местных производителей, разработать проект налоговой политики на следующий год, чтобы обеспечить четкие ориентиры и гарантии бизнесу", а также одобрить пакет законов по социальной политике, который в корне изменит действующие ныне принципы социальной помощи. "Эти и другие законы разработаны нашими специалистами, их надо срочно принимать в новом парламенте, что даст импульс для привлечения инвестиций, роста экономики. Если это не сделать в срочном порядке, к осени ситуация в стране будет плачевной", - предупредил лидер социалистов.

Додон убежден, что страну ждет новая волна кризиса, если в определенный законодательством трехмесячный срок депутаты не смогут договориться о формировании в парламенте нового большинства и правительства. "Тогда нас ждет новый виток политического кризиса и новые досрочные выборы, которые по закону можно будет провести не ранее чем через полгода. Это неминуемо приведет к еще более тяжелым последствиям в социально-экономическом плане, ответственность за которые ляжет на президента и его партию, которые ранее отвергли любой диалог", - заявил Додон.

Внешнее давление

Додон с озабоченностью отмечает вмешательство коллективного Запада во внутриполитические дела Молдавии, в том числе в выборный процесс. "Такое вмешательство - не новость для нас. Западные страны уже много лет через фонды и неправительственные организации масштабно финансируют в нашей стране так называемое гражданское общество, СМИ, определенные политические силы, которые открыто проводят их интересы, - сказал он. - На днях я вручил послу США Дереку Хогану письмо, в котором выразил обеспокоенность его частыми визитами в Центризбирком, Генеральную прокуратуру, Службу информации и безопасности, публичными заявлениями в пользу одного из конкурентов на выборах".

Додон отметил, что с резкой критикой такого поведения западных дипломатов выступил и бывший президент, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин, экс-глава Конституционного суда Думитру Пулбере, другие видные молдавские политики и общественные деятели. "Хочу заметить, что дипломаты России, которую так рьяно критикуют на Западе за якобы вмешательство в дела других стран, никогда себе такого не позволяли", - добавил лидер социалистов.

По мнению Додона, своими действиями Запад, преследуя собственные геополитические интересы, пытается отдалить Молдавию от России. "США и их союзники хотят, чтобы власти нашей страны жестко следовали их инструкциям в борьбе против России. Они недовольны тем, что в отличие от соседних Румынии и Украины, я на посту президента проводил сбалансированную внешнюю политику. Наши люди не хотят, чтобы их использовали в качестве пушечного мяса в чужих геополитических играх", - подчеркнул Додон.

Он отметил, что в западных СМИ все чаще появляются публикации, в которых Кишиневу настойчиво рекомендуют отказаться от заложенного в конституции нейтралитета, "твердо встать на путь интеграции в Евросоюз и НАТО", покончить с использованием русского языка, порвать с Русской православной церковью. "Первый шаг на этом пути уже сделан. Аппарат президента [Санду] наполнен советниками, которые открыто получают зарплату в западных фондах, являются проводниками их интересов. Теперь поставлена задача сформировать из людей исключительно прозападной ориентации парламент и правительство. Этих советчиков не интересует, чем все это обернется для страны, население которой разделено примерно пополам симпатиями между Западом и Востоком, где есть неурегулированный приднестровский конфликт", - подчеркнул Додон.