ЕС предложил России обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Европейский союз обратился в российский Минздрав с предложением обсудить возможность взаимного признания ковидных сертификатов, которые включают в себя также сведения о вакцинации. Об этом заявил в среду на пресс-конференции посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.

"Нам необходимо <...> найти решение для наших ковидных сертификатов. Вы знаете, что в ЕС есть цифровой сертификат, который позволяет гражданам свободно путешествовать внутри союза, а также закон, который предусматривает возможность объявлять эти сертификаты эквивалентными с другими подобными сертификатами. В этом духе мы обращались в Министерство здравоохранения России и предложили обсудить, заинтересована ли России в таком процессе", - сказал он.

Эдерер пояснил, что в европейский цифровой сертификат внесены данные о вакцинации, факте перенесенного ковида и выздоровления, а также ПЦР-тесты.

"Было бы очень полезно, если бы наши с Россией сертификаты были эквивалентны. Насколько я понимаю, подобный сертификат есть у стран ЕАЭС, поэтому мы обратились к Минздраву [РФ] с предложением о подобных дискуссиях. Их успех может несколько облегчить путешествия для россиян", - указал дипломат.

Сертификация "Спутника V"

Процесс сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европейском союзе носит сугубо технический характер, его нельзя политизировать, добавил Эдерер.

"Процесс сертификации российской вакцины не должен быть политизирован, - отметил он. - Это конфиденциальный процесс. Он идет и называется текущий обзор, которому сейчас подвергнут "Спутник V". Уверен, что он закончится рационально и непредвзято".

Посол подчеркнул, что Евросоюз отнюдь не заинтересован в политизации процесса сертификации "Спутника V", и напомнил, что решением вопроса о выводе российской вакцины на рынок ЕС занимаются инспекторы Европейского агентства лекарственных средств.

"Это высококвалифицированные технические специалисты, которые проводят техническую работу, - пояснил он. - Они побывали в РФ, где их хорошо приняли, и составили отчеты, которые представили также российским властям".