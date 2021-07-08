Си Цзиньпин выразил Путину соболезнования по поводу крушения Ан-26

ПЕКИН, 8 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом в четверг сообщило Центральное телевидение Китая.

"Потрясен известием о трагической катастрофе пассажирского самолета в Камчатском крае, в результате которой погибли все пассажиры и члены экипажа", - отметил Си Цзиньпин в телеграмме. "От имени правительства и народа Китая я хотел бы передать глубокие соболезнования и выразить искреннее сочувствие семьям погибших", - добавил китайский лидер.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки самолета были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы, часть находится в море. Выживших нет.