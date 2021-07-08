Генпрокуратура Украины изучает содействие Лукашенко участию ЛНР в следствии по Протасевичу

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины в течение месяца даст оценку предоставлению со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко разрешения правоохранительным органам Луганской народной республики (ЛНР) участвовать в следственных действиях в отношении задержанного блогера Романа Протасевича. Об этом украинское ведомство сообщило в ответ на запрос депутата Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, о чем он написал в четверг в своем Telegram-канале .

"Офисом генерального прокурора рассматривается ваше обращение относительно проверки информации о возможном содействии Лукашенко А. Г. участникам террористической организации "Луганская народная республика". Сообщаю, что обстоятельства, изложенные в обращении, требуют тщательного изучения для подготовки надлежащего ответа", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что такой ответ будет подготовлен в течение месяца.

Комментируя ответ офиса генпрокурора, Гончаренко отметил, что привлечение ЛНР, которую Киев не признает и называет террористической организацией, к следственным действиям должно расцениваться как признание со стороны президента Белоруссии неподконтрольных Украине территорий Донбасса. "Действия Лукашенко - это посягательство на нашу территориальную целостность", - написал Гончаренко, добавив, что Украина должна открыть уголовное дело против белорусского лидера, а также усилить санкционное давление на Минск.

16 июня посольство Украины в Минске по поручению главы МИД Дмитрия Кулебы обратилось к властям Белоруссии с требованием предоставить официальные пояснения участия правоохранительных органов ЛНР в следственных действиях в отношении Протасевича. Незадолго до этого генпрокурор ЛНР Сергей Горенко поблагодарил Лукашенко за возможность провести такие следственные действия. Он добавил, что ведомство собрало достаточно доказательств причастности Протасевича к боевым действиям в Донбассе, а также отметил, что признательные показания блогера позволят ЛНР обратиться в международные правозащитные инстанции.

Протасевич - один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. Он находился на борту самолета авиакомпании Ryanair, который совершил 23 мая экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки самолета Протасевича задержали сотрудники правоохранительных органов Белоруссии. Информация о бомбе не подтвердилась. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании.