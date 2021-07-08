Лукашенко: Белоруссия сможет ответить на попытки "играть мускулами" у ее западных рубежей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики готовы к честному, равноправному диалогу и сотрудничеству с любым государством, при этом страна сможет ответить тем, кто пытается "играть мускулами" на ее западных рубежах. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

"Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели. Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира, но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей", - сказал Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

По его словам Минск готов ответить силам, которые "пытаются играть мускулами на западных рубежах страны". "Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе", - пояснил он.

Лукашенко обратил внимание на то, что наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. "В непосредственной близости от границ [Белоруссии] постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь", - сказал он.

При этом, по словам белорусского лидера, современные войны начинаются не с прямой агрессии извне, а с "разрушения умов" граждан. "Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. В этом суть нашей концепции национальной безопасности", - отметил Лукашенко.

Военная активность у границ

Лукашенко на фоне нарастания военной активности у белорусских границ и числа провокаций со стороны сопредельных государств, потребовал от пограничников своевременно выявлять и пресекать противоправную деятельность.

"Пограничникам следует обеспечить надежную защиту и охрану государственной границы. Это сегодня очень актуально. С учетом нарастания военной активности у границ Беларуси, увеличения числа провокаций со стороны сопредельных государств, роста трансграничной преступности необходимо поддерживать высокий уровень боевой готовности и подготовки личного состава, своевременно выявлять, пресекать противоправную деятельность на пограничных рубежах", - сказал он.

Что касается основных задач офицеров спецслужб, продолжил белорусский лидер, то им следует своевременно выявлять подготовку актов терроризма, экстремизма, массовых беспорядков, национальной и религиозной розни и принимать меры по их нейтрализации, предотвращению попыток причинения деструктивными силами ущерба экономике и другим сферам деятельности государства, а также обеспечению мирной и созидательной жизни в стране.

Лукашенко также отметил, что стратегические белорусско-российские учения "Запад-2021", которые пройдут с 10 по 16 сентября на территории двух стран, станут "серьезным экзаменом на профессиональную зрелость для офицеров, это будет очередной значимый шаг в подготовке вооруженных сил и совершенствовании действующей системы обеспечения военной безопасности государства".