Лукашенко назначил возглавлявшего Белкоопсоюз Валерия Иванова управделами президента

МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил управделами президента Валерия Иванова, который сменил на этой должности Виктора Шеймана, сообщает в четверг агентство БелТА.

Оно отмечает, что Иванов до настоящего времени возглавлял Белорусский республиканский союз потребительских обществ (Белкоопсоюз) - многоотраслевую коммерческую структуру социальной направленности, которая объединяет предприятия торговли и общественного питания, заготовительную сеть, звероводческие хозяйства, промышленные, транспортные и строительные организации, учебные заведения в республике.