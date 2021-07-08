Конференцию премьера Испании на базе НАТО в Литве прервали из-за сигнала о тревоге

МАДРИД, 8 июля. /ТАСС/. Пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса во время визита на базу НАТО в Литве была временно прервана из-за извещения о тревоге. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе кабмина королевства.

"Как вы видели, председатель правительства возобновил [затем] выступление [перед СМИ]", - отметили испанские власти. По их информации, "после сообщения о реальной тревоге" два испанских истребителя были подняты в воздух. Других деталей пока не приводится.

Глава правительства Испании выступал перед прессой вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Как сообщило агентство EFE, извещение о тревоге поступило из-за присутствия неизвестного самолета в районе балтийского воздушного пространства. Как утверждает радиостанция Cadena SER, речь шла о российском воздушном судне.