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Экс-президентов Киргизии Акаева и Бакиева объявили в международный розыск

БИШКЕК, 8 июля. /ТАСС/. Бывшие президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по делу о деятельности золоторудного месторождения Кумтор. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Бишкеке глава Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев.

"По факту расследования дела о Кумторе в розыск объявлены бывшие президенты Акаев и Бакиев", - сказал он. По его словам, фигурантами дел о коррупции на Кумторе являются еще несколько бывших высокопоставленных чиновников.

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