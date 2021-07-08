Британский МИД представил доклад о ситуации с правами человека в 30 странах

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. МИД Великобритании представил ежегодный доклад "О правах человека и демократии - 2020", в котором анализируется положение в этих областях в 30 странах, в том числе в России. Документ был опубликован в четверг на сайте внешнеполитического ведомства.

"Доклад показывает значительные успехи Соединенного Королевства в продвижении прав человека, несмотря на пандемию, - написал на своей странице в Twitter глава МИД королевства Доминик Рааб. - Мы ввели санкции против физических лиц в России, Белоруссии и Мьянме, взяли на себя обязательство обеспечить школьное образование для 40 млн девочек и стали сопредседателями Коалиции свободной прессы".

Оценки по России

Авторы доклада утверждают, что в России "ситуация с правами человека продолжает ухудшаться и складывается все более враждебная среда для гражданского общества". В качестве групп, якобы подвергающихся преследованию на территории РФ, указаны представители религиозных организаций (в частности, запрещенной в РФ секты "Свидетели Иеговы"), а также этнических меньшинств в Крыму, члены ЛГБТ-сообщества в Чечне, политические активисты и журналисты негосударственных СМИ.

"Уже ограничивающие свободу слова и гражданское общество рамки сузились еще сильнее из-за целого ряда законодательных поправок и изменений, внесенных в конституцию", - утверждается в докладе. Указано также, что британский МИД продолжит "отстаивать свободу и права человека в России", призывая власти РФ к "соблюдению их международных обязательств". В докладе напоминается, что в 2020 году Лондон применил в отношении нескольких граждан РФ новый глобальный санкционный режим против лиц, подозреваемых, по мнению британских властей, в причастности к нарушениям прав человека.

"Приоритетные страны"

Помимо России в докладе британского МИД рассматривается ситуация с соблюдением прав человека в таких странах, как Белоруссия, Венесуэла, Египет, Иран, Китай, Колумбия, Пакистан, Туркмения, Узбекистан. Эту группу государств МИД определяет для себя как "приоритетные страны в области прав человека".

Так, применительно к Белоруссии в документе говорится о том, что ситуация с соблюдением прав человека "серьезным образом ухудшилась во время и после фальсифицированных выборов в августе [2020 года]". Авторы 80-страничного доклада указывают на то, что "режим задержал без достаточных оснований десятки тысяч мирных демонстрантов", а также "целенаправленно преследовал независимых журналистов и СМИ".

Относительно Китая в документе британского МИД указывается на "широко распространенные и серьезные нарушения в Синьцзяне (Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР) против мусульман-уйгуров". Также утверждается, что "власти продолжили вводить широкомасштабные ограничения на свободу прессы, свободу выражения мнений, свободу вероисповедания". Применительно ко всей стране авторы доклада приходят к выводу о сохранении "серьезных ограничений на свободу прессы и свободу интернета", указывают на "строгие ограничения" в отношении независимых организаций гражданского общества, на нарушение Пекином положений Объединенной китайско-британской совместной декларацией, определяющей порядок передачи Гонконга КНР.