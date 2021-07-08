Несколько белорусских негосударственных изданий сообщили об обысках в редакциях

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Негосударственные издания Белоруссии, среди которых "Брестская газета" (БГ) и Intex-press (Барановичи, Брестская область), сообщили в четверг в Telegram-каналах, что в их редакции пришли представители силовых ведомств.

"В редакцию БГ пришли силовики, сообщают сотрудники, которые не находятся в редакции", - говорится в сообщении в Telegram-канале газеты.

О приходе силовиков сообщили в офисе Intex-press. "В редакцию пришли с обыском из КГБ", - написано в Telegram-канале издания.

Сообщается также, что утром был задержан редактор оршанского регионального портала orsha.eu Игорь Казмерчак. "Около 6 часов сегодня утром, в квартиру редактора нашего сайта Игоря Казмерчака и еще одного сотрудника сайта постучались сотрудники Департамента финансовых расследований. В ходе проведения обыска изъяли ноутбук и мобильный телефон, также сразу после обыска Игоря попросили проехать с ними", - говорится в сообщении на сайте orsha.eu.

Ранее в четверг Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что ряд сотрудников газеты "Наша нива" не выходят на связь, у некоторых дома проходят обыски. БАЖ и редакция "Нашей нивы" заявили, что силовики задержали главного редактора газеты Егора Мартиновича.

Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.