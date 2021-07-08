Медведчук считает, что власть хочет ограничить его полномочия как депутата Рады

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что власть пытается ограничить его полномочия как депутата Верховной рады и политическую деятельность. Об этом политик сказал в четверг на заседании Печерского райсуда Киева, где рассматривается продление ему меры пресечения.

"Домашний арест это та мера пресечения, которая ограничивает мои полномочия народного депутата и противоречит нормам конституции и действующего законодательства, в котором не предусмотрено временное ограничение моих полномочий как народного депутата", сказал лидер украинской оппозиции.

По убеждению Медведчука, власть целенаправленно применяет меры, которые ограничили бы его политическую деятельность в интересах украинских граждан. "И сегодняшняя попытка продлить домашний арест лишь подтверждает, что стратегической задачей власти, которая реализуется, к сожалению, через правоохранительную систему, является ограничение моих полномочий народного депутата и оппозиционного политика", - отметил оппозиционный политик.

Медведчук считает, что нет оснований для продления ему меры пресечения в виде домашнего ареста, "так как нет оснований для того, чтобы ограничивать полномочия народного депутата". "Я должен принимать участие в пленарных заседаниях, в работе комитетов, во встречах с избирателями. И у меня есть для этого все основания, заявил Медведчук. А у следствия сегодня нет причин вести речь о каких-то рисках, способных помешать расследованию дела. Уже четыре месяца проводится это расследование, и нет никаких оснований говорить, что я могу вмешаться или повлиять на следствие".

По мнению Медведчука, все решения суда по его делу основаны на незаконных доказательствах, а реальной причиной его преследования является его политическая позиция.

Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Сегодня суд рассматривает продление ему меры пресечения.