Слушания по делу MH17 отложили до 6 сентября

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 8 июля. /ТАСС/. Голландский суд приостановил до 6 сентября слушания по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Соответствующее решение огласил в четверг судья Хендрик Стейнхёйс.

"Слушания по делам всех четверых обвиняемых возобновятся 6 сентября", - сказал он. Как ожидается, в ходе данной сессии слушаний родственники погибших смогут выступить с обращением к суду.

На заседании в четверг суд вынес решения по ходатайствам защиты Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу. Несколько требований были удовлетворены. В частности, суд обязал прокуратуру направить судебному следователю документы и доклады Королевской военной академии (Бельгия), не включенные в досье, и предоставить защите необработанные данные лазерного сканирования обломков самолета. Инстанция также одобрила проверку ряда аудиозаписей и разрешила адвокатам опросить в течение одного дня эксперта Аэрокосмического центра Нидерландов.

Другие ходатайства были отклонены. Так, суд посчитал бессмысленным продолжать добиваться дополнительной информации от США, которые заявляли, что якобы обладают спутниковыми данными, подтверждающими, что ракета была запущена с подконтрольной повстанцами территории, однако так и не предоставили их. Без одобрения осталась просьба получить дополнительные данные от российского концерна "Алмаз-Антей" относительно того, как проводились расчеты места предполагаемого запуска ракеты, и изучить все обломки, собранные на месте крушения самолета. Кроме того, суд заявил, что считает не имеющим отношения к делу просьбу защиты об опросе в качестве свидетеля украинского предпринимателя Игоря Коломойского, который в одном из видео заявил о причастности к крушению рейса MH17.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.