Голландский суд отказался от попыток получить новые данные от "Алмаз-Антея" по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 8 июля. /ТАСС/. Голландский суд отклонил ходатайство защиты, которая требовала попытаться получить дополнительные данные от российского концерна "Алмаз-Антей" по делу о крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом заявил в четверг на слушаниях судья Хендрик Стейнхёйс.

Ранее представители Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) заявили, что имеют вопросы относительно выводов "Алмаз-Антея" о месте запуска ракеты. В частности, по словам экспертов, непонятно, каким образом проводились расчеты, как оценивались повреждения и какое программное обеспечение использовалось для этого. Защита со своей стороны попросила суд принять меры для получения необходимой информации. С учетом этого судебный следователь направил российской стороне просьбу предоставить доклад, который бы мог прояснить эти моменты. В свою очередь "Алмаз-Антей" не смог предоставить эти данные, ссылаясь на то, что использованная программа имеет определенную степень секретности, и предложил экспертам посетить концерн, чтобы получить необходимую информацию.

"Суд считает, что просьба судебного следователя была четкой и понятной, как и ответ "Алмаз-Антея", - констатировал судья. - Из этого следует, что "Алмаз-Антей" не готов предоставить доклад относительно того, как были проведены расчеты. На основе этого суд считает, что данное ходатайство защиты должно быть отклонено".

По версии нидерландских и бельгийских экспертов, Boeing был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук" из-под населенного пункта Первомайский, который находился под контролем ополченцев. Расчеты специалистов концерна "Алмаз-Антей" свидетельствуют о том, что ракета, которой был сбит самолет, могла быть выпущена с территории рядом с поселком Зарощенское, находившейся под контролем Вооруженных сил Украины.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.