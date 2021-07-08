Премьер Испании не стал называть умышленной провокацией полет самолетов РФ у границ Литвы

МАДРИД, 8 июля. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что не знает, был ли "умышленной провокацией" полет российских самолетов у границ Литвы во время его брифинга на базе НАТО в республике.

"Не знаю, была ли это умышленная провокация со стороны России, у нас нет информации, поэтому я не берусь ничего говорить в этой связи, - сказал Санчес в четверг на пресс-конференции в Вильнюсе с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. - Но это показало важность миссии [НАТО]". Выступление транслировал сайт правительства Испании.

В четверг пресс-конференция Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в Литве была временно прервана из-за извещения о тревоге, которую вызвал полет двух Су-24 Военно-воздушных сил России, сообщил представитель литовских вооруженных сил Андрюс Дилда. В воздух был поднят для опознания и сопровождения патруль воздушной полиции - так называют размещенные по ротации на литовской авиабазе Зокняй истребители стран - членов НАТО.

Такое сопровождение является рутинной процедурой опознания и иногда происходит не один раз в день. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на базе Зокняй, где сейчас находится контингент ВВС Испании. С апреля 2014 года другую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.