Премьер Литвы считает, что вести диалог с Минском на прежних основаниях невозможно

ВИЛЬНЮС, 8 июля. /ТАСС/. Диалог с белорусскими властями на тех основаниях, на которых он шел до президентских выборов в августе 2020 года и последовавших протестов оппозиции, не представляется возможным. Об этом в четверг на брифинге с находящимся в Литве с визитом премьером Испании Педро Санчесом заявила глава правительства балтийской республики Ингрида Шимоните.

"Хотелось бы верить, что ни у кого не осталось иллюзий, что можно вернуться к таким дискуссиям с Минском, какие были раньше", - сказала она. Условием возобновления диалога, по мнению главы правительства, должно стать выполнение белорусскими властями требований ЕС. "Все политзаключенные должны быть освобождены, а в стране организованы свободные, демократические выборы с тем, чтобы ни Кремль, ни Брюссель, ни Вильнюс или Мадрид, а граждане Белоруссии могли решить, каким путем идти их стране", - заявила Шимоните.

Премьер Испании лаконично согласился с этими оценками. "Мне нечего добавить к словам госпожи премьера о Белоруссии", - отметил Санчес.

В Вильнюсе не признают законности переизбрания в августе 2020 года Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Литва приняла у себя ряд лидеров оппозиции и является одним из жестких критиков действий белорусских властей. Так, в Вильнюсе утверждают, что Минск ведет против Литвы гибридную войну, направляя трафик нелегальной миграции из стран Азии со своей территории в Литву.

С начала года в Литве задержаны около 1,5 тыс. нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 18,5 раза больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая в парламенте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.