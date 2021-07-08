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Делегация талибов прибыла в Москву

Делегация состоит из четырех человек

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Делегация катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) находится в Москве. Об этом сообщил ТАСС в четверг официальный представитель политофиса Мохаммад Сохаил Шахин.

"Да, я подтверждаю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Шахин сообщил, что делегация состоит из четырех человек. "Делегацию возглавляет шейх Шахабуддин Делавар", - отметил он.

В последний раз делегация движения "Талибан" посещала Москву в марте для участия в заседании расширенной "тройки" (РФ, США, Китай, Пакистан) по урегулированию в Афганистане.

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АфганистанРоссия
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