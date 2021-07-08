МАГАТЭ и Япония договорились о мониторинге за процессом сброса воды с "Фукусимы-1" в океан

ВЕНА, 8 июля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Япония в четверг договорились об объеме технической помощи в деле мониторинга и анализа запланированного сброса очищенной воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом сообщило МАГАТЭ.

Как говорится в распространенном заявлении этой организации, "подписание технического задания знаменует важный шаг, поскольку в документе излагаются положения того, как МАГАТЭ будет поддерживать Японию в реализации ее плана постепенного сброса очищенной воды безопасным и прозрачным способом". "Участие агентства до, во время и после сброса воды предоставит уверенность - в Японии и за ее пределами - в том, что процесс происходит в соответствии с международными стандартами безопасности, направленными на защиту людей и окружающей среды", - отмечается в заявлении.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, "специалисты МАГАТЭ смогут убедиться в том, что сброс воды ведется безопасно". "Это имеет первостепенное значение, чтобы убедить людей в Японии и других странах мира, особенно в соседних странах, в том, что вода не представляет для них угрозы", - подчеркнул Гросси.

Первая миссия МАГАТЭ для планирования и организации мониторинга будет направлена в Японию во второй половине 2021 года. В ходе работы МАГАТЭ изучит ключевые элементы безопасности японского плана сброса воды, радиологические характеристики сбрасываемой воды, безопасность процесса сброса, экологический мониторинг, оценку радиологического воздействия на окружающую среду для обеспечения защиты людей и экологии и так далее.

Ранее правительство Японии официально разрешило слить в океан значительный массив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. За это время предполагается подготовить и проверить дополнительное оборудование, провести соответствующие работы. Сейчас в стальных баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как сообщается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается.

Ряд соседних с Японией стран, включая КНР и Южную Корею, уже высказали свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС "Фукусима-1".