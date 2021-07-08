Оперативная группа ОДКБ осмотрела участок таджикско-афганской границы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Оперативная группа, возглавляемая начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым, осмотрела участок таджикско-афганской границы. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Объединенного штаба организации.

"Оперативная группа посетила 9-й погранотряд - "Калай-Хумб". Группа офицеров ознакомилась на местности с порядком обеспечения охраны таджикско-афганской границы военнослужащими Пограничных войск Республики Таджикистан, укомплектованностью подразделений личным составом, вооружением и специальной техникой", - сказали в пресс-службе.

Также представители ОДКБ осмотрели район границы Таджикистана, где был зафиксирован наиболее многочисленный переход со стороны Афганистана военнослужащих правительственных войск (более 200 человек).

В целом, как отметили в пресс-службе, начальник Объединенного штаба ОДКБ высоко оценил степень готовности подразделений Таджикистана к обеспечению безопасности на границе с Афганистаном.