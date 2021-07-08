ЕС заявил, что готов оказать помощь Баку и Еревану в постконфликтном развитии

БАКУ, 8 июля. /ТАСС/. Евросоюз готов оказать Азербайджану и Армении помощь в установлении долгосрочного мира в регионе. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели на пресс-конференции по итогам визита в Азербайджан.

"Я обсудил с официальными лицами Азербайджана постконфликтную ситуацию в Нагорном Карабахе и то, какую поддержку может оказать ЕС в этом вопросе. Евросоюз готов оказать поддержку для достижения долгосрочного и устойчивого мира в постконфликтный период", - сказал Вархели. По его словам, Азербайджан и Армения выдачей задержанных и предоставлением минных карт уже сделали шаги в этом направлении.

"Европейский союз приветствует этот обмен. Мы также готовы помочь как с финансовой точки зрения, так и другими способами, чтобы эти шаги были продолжены. Таким образом, усилия ЕС являются прозрачными и доступными для обеих сторон, чтобы помочь им двигаться дальше и начать восстановление региона", - сказал Вархели.

Еврокомиссар посетил в четверг Баку в рамках турне по Южному Кавказу. Он провел встречи с руководителем администрации президента Азербайджана Самиром Нуриевым, министрами экономики и энергетики Микаилом Джаббаровым и Пярвизом Шахбазовым. Вархели сообщил, что в ходе встреч обсудил с азербайджанской стороной новый экономический и инвестиционный план ЕС для стран "Восточного партнерства". "Этот план будет очень полезным с точки зрения оказания поддержки региону в постпандемический период. Реализацией этого плана мы можем придать импульс экономическому и социальному развитию в регионе", - отметил еврокомиссар.

"Восточное партнерство" - запущенная в мае 2009 года многосторонняя программа ЕС. Она направлена на развитие регионального сотрудничества с бывшими республиками СССР - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В среду Вархели посетил Тбилиси, где напомнил, что ЕС планирует привлечь для стран "Восточного партнерства" €17 млрд для восстановления экономики.