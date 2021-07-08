Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

БИШКЕК/ДУШАНБЕ, 8 июля. /ТАСС/. Перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошла в четверг на границе двух государств. По информации пресс-центра Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, два человека получили ранения.

В пресс-центре сообщили, что в четверг днем "четверо киргизских пограничников незаконно пересекли государственную границу Республики Таджикистан на участке Росровут района Деваштич Согдийской области". По информации пресс-центра, у нарушителей были автоматы Калашникова, они намеревались похитить и увести в Киргизию несколько лошадей местных жителей. "На предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы кыргызские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия. Ответным огнем таджикских пограничников двое нарушителей были ранены", - говорится в сообщении.

В администрации Баткенской области Киргизии ТАСС подтвердили факт перестрелки на границе. "Перестрелка произошла на территории Ляйлекского района республики, подробности уточняются", - сказал представитель администрации. Информацией о пострадавших или погибших он пока не располагает.

Обе стороны сообщили, что на место ЧП выехали представители пограничных ведомств двух государств. Также началась встреча представителей Баткенской области Киргизии и соседней Согдийской области Таджикистана.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 950 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Переговорный процесс по демаркации и делимитации активизировался в 2002 году, и с тех пор состоялось почти две сотни заседаний комиссий и рабочих групп. Однако на границе двух стран иногда возникают конфликты местного населения, которые нередко сопровождаются перестрелками. Последний серьезный конфликт, переросший в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошел здесь в конце апреля - начале мая. Тогда в общей сложности несколько десятков человек погибли и более ста были ранены.