ОДКБ не видит необходимости в привлечении коллективных сил организации в Таджикистан

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Таджикистану нужна техническая помощь, но нет необходимости в привлечении коллективных сил ОДКБ для охраны границы с Афганистаном. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в интервью​​​​​​​ RT.

"Из того, что мы здесь изучили и общались с первыми лицами, руководителями силовых структур: допустим, увеличения численности личного состава за счет прибытия из других государств - членов ОДКБ, по крайней мере, мы пришли к выводу, что на данный момент этого не требуется", - сказал он.

По словам Сидорова, "есть определенные трудности", и, видимо, необходимо будет оказать материально-техническую помощь.

"При необходимости по решению глав государств Совета коллективной безопасности готовы к тому, чтобы применить эти силы. Но пока лично мой прогноз - до таких масштабных действий дойти не должно. По крайней мере, те меры, которые принимаются сейчас здесь на месте, они способствуют тому, чтобы стабилизировать обстановку, чтобы все потихоньку выходило на мирное русло", - подчеркнул начальник штаба.

Таджикистан уверенно удерживает границу с Афганистаном, сообщил Сидоров. "На сегодняшний день они [силовые структуры Таджикистана] сами достаточно стабильно удерживают обстановку в том коридоре, который необходим", - проинформировал он.

По мнению Сидорова, ситуация, сложившаяся на таджикско-афганской границе будет успешно разрешена. "Побывав в Таджикистане, повстречавшись, пообщавшись, изучив многие материалы, я скажу, что лично у меня достаточно оптимистический прогноз и полная уверенность в том, что все будет нормально. Но порох надо держать сухим", - добавил он.

"Свою границу они [силовые структуры Таджикистана] держат на хорошем уровне", - подытожил начальник Объединенного штаба ОДКБ.

Ситуация с беженцами

По словам Сидорова, беженцев на таджикско-афганской границе на данный момент нет, но надо быть готовыми к разворачиванию гуманитарных центров. "На данный момент подчеркну, что нет необходимости разворачивать в тех или иных районах центры по оказанию гуманитарной помощи, центры временного пребывания беженцев и так далее. Потому что на сегодняшний момент беженцев нет", - сказал Сидоров.

Однако, по его мнению, это может произойти. "Потому что мы сейчас не можем со стопроцентной уверенностью сказать, как будет дальше. Поэтому здесь должны быть готовы к тому, чтобы эти центры, пункты временного пребывания развернуть, а для этого надо, чтобы они были и полностью материально обеспечены, и назначена администрация и персонал", - отметил Сидоров.

По его словам, такая подготовка позволит в случае необходимости в считанные часы или дни развернуть такие пункты.

"В этих моментах требуется оказать помощь Республике Таджикистан. А во всем остальном они себя очень и очень уверенно чувствуют. Они свою границу держат на достаточно хорошем замке", - добавил начальник штаба.

Блокпосты на границе

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) выставило блокпосты на занятых участках государственной границы Афганистана с Таджикистаном, сообщил Сидоров.

"Сегодня мы видели, что посты талибов уже выставлены на той стороне. По крайней мере в данный момент агрессии вообще не проявляется со стороны северных провинций Афганистана. Более того, они выставили и наблюдательные посты, блокпосты, посты охранения. Все они обозначены белыми флажками, все в доступности - визуальной и средств поражения, но они абсолютно не прячутся. Внешне с той стороны достаточно мирная обстановка", - сказал он.

"Еще месяц назад представители "Талибана" начали отбирать участки госграницы со стороны Афганистана. <...> К началу июля уже они 700 км взяли под свой контроль. К моменту нашего приезда в Таджикистан уже под контроль взята полностью практически вся госграница, этот участок с Республикой Таджикистан - 1344 км", - сказал Сидоров.

5 июля пресс-центр Погранвойск ГКНБ Таджикистана сообщил о переходе через приграничные участки на территорию страны 1 037 военнослужащих правительственных войск Афганистана, которые вынуждены были отступить в ходе вооруженных столкновений с талибами. За последние две недели произошло уже несколько таких случаев. В пресс-центре отметили, что, исходя из принципа добрососедства и невмешательства во внутренние дела Афганистана, военным разрешили перейти на таджикскую территорию.