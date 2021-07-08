Кабмин Украины предложил ввести санкции против 52 граждан Белоруссии

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции в отношении 52 граждан Белоруссии, в том числе в отношении старшего сына президента Александра Лукашенко - советника президента по вопросам национальной безопасности, члена СБ Белоруссии Виктора Лукашенко, пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, главы КГБ Ивана Тертеля, министра внутренних дел Ивана Кубракова. Соответствующий список опубликован в четверг на сайте украинского правительства.

Согласно распоряжению кабмина, в течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение СНБО. Срок действия санкций будет ограничен 3 годами. В проекте постановления указано, что украинская сторона готовит санкции с учетом решений Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 года.

Санкции ЕС против Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После этого в республике на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции протеста несогласных с итогами голосования.

Руководство ряда европейских стран и США не признают результаты выборов и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранителей по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии.

2 октября 2020 года ЕС ввел санкции в отношении 40 официальных лиц Белоруссии, ответственных, по мнению сообщества, "за фальсификацию выборов [в республике] и нарушение прав человека", а 6 ноября - против Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны, включая председателя КГБ Ивана Тертеля и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.

С конца июня вступили в силу экономические секторальные санкции Евросоюза против Белоруссии. Это первый случай в истории, когда против Минска введены экономические ограничительные меры. Также к настоящему моменту Евросоюз ввел 4 пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы, как МАЗ и Белаз. Всем фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. В Минске считают подобные санкции недальновидными, ущербными и граничащими с вмешательством во внутренние дела Белоруссии и отмечают, что республика будет принимать ответные меры.