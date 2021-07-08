Вашингтон продолжает выяснять, были ли власти РФ причастны к новой кибератаке в США

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Вашингтон продолжает выяснять, причастны ли власти РФ к недавней кибератаке с использованием вируса-вымогателя. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы продолжаем собирать детали относительно того, произошел ли этот инцидент с ведома или одобрения правительства России. Это то, с чем мы в действительности разбираемся в данный момент", - ответила Псаки. Она подчеркнула, что власти США пока так и не сделали официальных заявлений насчет того, кто, по их мнению, стоит за кибератакой. "Хотя разведсообщество все еще не приписало эту атаку [кому-либо], и у нас все еще нет новой информации относительно авторства на сегодняшний день, специалисты по безопасности согласны с тем, что преступная группировка REvil действует из РФ, имея представительства по всему миру", - добавила она.

"Если российские власти не могут или не будут предпринимать действия против криминальных элементов, находящихся в России, мы предпримем действия", - сказала Псаки.