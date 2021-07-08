В Белоруссии защитника Бабарико исключили из коллегии адвокатов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов (МГКА) приняла решение исключить из коллегии Дмитрия Лаевского - защитника бывшего председателя правления ОАО "Белгазпромбанк", экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

"Дисциплинарная комиссия МГКА приняла решение исключить меня из коллегии адвокатов", - сообщил Лаевский в четверг в своем Telegram-канале.

Ранее совет МГКА возбудил в отношении Лаевского дисциплинарное производство. Адвокат пояснял, что в судебных прениях в защиту Бабарико он "обосновал отсутствие признаков преступления "получение взятки" в действиях других обвиняемых, высказал несогласие с их позицией и заявил о необходимости их оправдания". При этом он указал, что оспаривать позицию других участников процесса, особенно если она используется для обвинения его подзащитного, ни закон, ни правила профессиональной этики не запрещают.

6 июля Верховный суд Белоруссии назначил Виктору Бабарико наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Экс-банкир обвинен в получении взятки в особо крупном размере, организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Бабарико - единственный в процессе, кто вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными. Защита Бабарико ждет в течение пяти дней копию приговора суда, затем намерена обжаловать его в надзорном порядке, а также обратиться в Комитет по правам человека ООН.